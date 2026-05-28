NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fifth Third Bancorp gewesen.

Fifth Third Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 37,82 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 264,410 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Anteile wären am 27.05.2026 13 191,43 USD wert, da der Schlussstand 49,89 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,91 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 45,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at