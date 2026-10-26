First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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Lukrative First Community Bancorp-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 43,687 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 48,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 120,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 112,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete First Community Bancorp eine Marktkapitalisierung von 916,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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