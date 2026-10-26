First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lukrative First Community Bancorp-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 43,687 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 48,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 120,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 112,06 Prozent.
Jüngst verzeichnete First Community Bancorp eine Marktkapitalisierung von 916,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Community Bancorp
Analysen zu First Community Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Community Bancorp
|48,91
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.