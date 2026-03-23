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First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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First Community Bancorp-Performance 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.03.2025 wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,616 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,87 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 20.03.2026 auf 39,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,87 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 763,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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