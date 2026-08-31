First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lohnende First Community Bancorp-Investition?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 417,188 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 408,84 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 28.08.2026 auf 48,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,09 Prozent vermehrt.
First Community Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 925,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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