NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem First Community Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,263 First Community Bancorp-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 182,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,58 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 82,00 Prozent gleich.

First Community Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 635,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at