NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in First Community Bancorp gewesen.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 424,809 First Community Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 058,62 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 24.04.2026 auf 42,51 USD belief. Das entspricht einem Plus von 80,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 811,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at