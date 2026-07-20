NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag bei 32,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 310,752 First Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 44,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 958,98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für First Community Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 845,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at