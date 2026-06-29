First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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First Community Bancorp-Investment im Blick 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 335,909 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 45,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 166,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,66 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 851,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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