NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in First Community Bancorp-Aktien gewesen.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,973 First Community Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 47,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,19 USD wert. Mit einer Performance von +89,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für First Community Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 899,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at