First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
First Community Bancorp-Performance 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren First Community Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,144 First Community Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 155,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,67 Prozent angewachsen.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 937,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Community Bancorp

mehr Nachrichten

Analysen zu First Community Bancorp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

First Community Bancorp 49,09 -0,87% First Community Bancorp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen