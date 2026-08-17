First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Performance
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,144 First Community Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 155,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,67 Prozent angewachsen.
Am Markt war First Community Bancorp jüngst 937,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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