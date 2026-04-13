NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,06 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,985 First Community Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,86 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 10.04.2026 auf 43,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,86 Prozent vermehrt.

First Community Bancorp wurde am Markt mit 822,84 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at