NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen First Community Bancorp-Einstiegs gewesen.

Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag 29,33 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 34,095 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen First Community Bancorp-Papiere wären am 18.06.2026 1 480,40 USD wert, da der Schlussstand 43,42 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48,04 Prozent.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 817,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at