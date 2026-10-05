NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das First Community Bancorp-Papier bei 34,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,283 First Community Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 48,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 405,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,56 Prozent zugenommen.

First Community Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 908,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at