First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lukrativer First Community Bancorp-Einstieg?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 28,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,481 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,74 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 24.07.2026 auf 48,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,74 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 911,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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