NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag 18,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,463 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 39,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 211,31 USD wert. Damit wäre die Investition 121,13 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 729,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at