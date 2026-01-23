NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,447 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 177,43 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 22.01.2026 auf 27,52 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77,43 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at