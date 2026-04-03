First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Lukrative First Financial Bancorp-Anlage?
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren First Financial Bancorp-Anteile an diesem Tag 21,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,296 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 300,00 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 02.04.2026 auf 28,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,00 Prozent erhöht.
First Financial Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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