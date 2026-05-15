NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 18,91 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,882 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.05.2026 1 592,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,11 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 592,28 USD, was einer positiven Performance von 59,23 Prozent entspricht.

First Financial Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at