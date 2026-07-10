NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die First Financial Bancorp-Aktie bei 19,18 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,214 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 09.07.2026 177,32 USD wert, da der Schlussstand 34,01 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,32 Prozent erhöht.

First Financial Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at