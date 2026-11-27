Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die First Financial Bancorp-Aktie bei 26,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 374,532 First Financial Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (31,43 USD), wäre die Investition nun 11 771,54 USD wert. Damit wäre die Investition 17,72 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at