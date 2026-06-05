NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,032 First Financial Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 192,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,20 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at