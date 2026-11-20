Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40,306 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 255,95 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 19.11.2026 auf 31,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,59 Prozent gesteigert.

Insgesamt war First Financial Bancorp zuletzt 3,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at