First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Langfristige Investition 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden First Financial Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,65 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 422,833 First Financial Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 32,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 742,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,42 Prozent gesteigert.

Insgesamt war First Financial Bancorp zuletzt 3,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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