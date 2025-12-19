NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die First Financial Bancorp-Aktie bei 17,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 586,166 First Financial Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 562,72 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 18.12.2025 auf 26,55 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 55,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

