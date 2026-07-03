NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,22 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,663 First Financial Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 810,51 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 02.07.2026 auf 34,39 USD belief. Damit wäre die Investition um 48,11 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at