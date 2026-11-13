NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag bei 19,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,203 First Financial Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 32,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at