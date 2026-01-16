First Financial Bancorp. Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 491,884 First Financial Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 187,41 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 15.01.2026 auf 26,81 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
