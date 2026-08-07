First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,641 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 541,76 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 06.08.2026 auf 33,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,18 Prozent gesteigert.
First Financial Bancorp wurde am Markt mit 3,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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