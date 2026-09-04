NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Am 04.09.2016 wurde das First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,83 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 458,085 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 32,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 038,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 50,39 Prozent gleich.

First Financial Bancorp wurde am Markt mit 3,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at