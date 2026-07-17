Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

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Fiserv-Performance im Blick 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Fiserv eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Fiserv-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,778 Fiserv-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 51,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,75 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Fiserv betrug jüngst 26,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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