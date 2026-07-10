Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Rentable Fiserv-Anlage?
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fiserv-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 169,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,928 Fiserv-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 51,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 043,61 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 69,56 Prozent.
Fiserv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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