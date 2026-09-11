NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Fiserv-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fiserv-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fiserv-Anteile an diesem Tag 121,68 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fiserv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,183 Fiserv-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 4 021,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,79 Prozent vermindert.

Fiserv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at