Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Fiserv-Investition im Blick
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fiserv von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Fiserv-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fiserv-Aktie bei 60,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,447 Fiserv-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 59,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983,22 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1,68 Prozent.
Fiserv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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