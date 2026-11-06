NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Fiserv-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fiserv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,358 Fiserv-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 524,41 USD, da sich der Wert einer Fiserv-Aktie am 05.11.2026 auf 62,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,56 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Fiserv eine Marktkapitalisierung von 32,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at