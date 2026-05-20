Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Investition
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Flushing Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Flushing Financial-Papier letztlich bei 10,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 92,937 Flushing Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.05.2026 gerechnet (15,67 USD), wäre das Investment nun 1 456,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,63 Prozent vermehrt.
Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 529,37 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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