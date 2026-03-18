Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Rentables Flushing Financial-Investment?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flushing Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Flushing Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers betrug an diesem Tag 13,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,873 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 134,29 USD, da sich der Wert einer Flushing Financial-Aktie am 17.03.2026 auf 14,95 USD belief. Mit einer Performance von +13,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 506,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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