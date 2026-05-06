NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flushing Financial von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Flushing Financial-Papier statt. Diesen Tag beendete das Flushing Financial-Papier bei 19,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 509,684 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 8 236,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,64 Prozent.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 530,50 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at