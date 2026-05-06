Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Anlage im Blick
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flushing Financial von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Flushing Financial-Papier statt. Diesen Tag beendete das Flushing Financial-Papier bei 19,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 509,684 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 8 236,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,64 Prozent.
Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 530,50 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flushing Financial Corp.
Analysen zu Flushing Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|16,05
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.