NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flushing Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Flushing Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Flushing Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Flushing Financial-Anteile 19,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Flushing Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,994 Flushing Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 813,87 USD, da sich der Wert einer Flushing Financial-Aktie am 24.02.2026 auf 15,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,61 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial bezifferte sich zuletzt auf 541,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at