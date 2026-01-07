NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flushing Financial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Flushing Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,400 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 79,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,79 USD belief. Mit einer Performance von -20,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Flushing Financial wurde am Markt mit 503,27 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at