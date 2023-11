NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Flushing Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.11.2020 wurde die Flushing Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 83,472 Flushing Financial-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2023 auf 13,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 118,53 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 11,85 Prozent.

Insgesamt war Flushing Financial zuletzt 388,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at