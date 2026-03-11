Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Investment
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.03.2016 wurde die Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,619 Flushing Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Anteils am 10.03.2026 auf 15,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 515,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flushing Financial Corp.
Analysen zu Flushing Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|15,18
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.