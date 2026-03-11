NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Flushing Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.03.2016 wurde die Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,619 Flushing Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Anteils am 10.03.2026 auf 15,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 515,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at