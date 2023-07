NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Flushing Financial-Investment eingebracht

Vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Flushing Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,300 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.07.2023 auf 13,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 528,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,15 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Flushing Financial jüngst 416,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at