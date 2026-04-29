NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Flushing Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Flushing Financial-Papier an diesem Tag bei 23,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,974 Flushing Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 16,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,69 Prozent eingebüßt.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 543,43 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at