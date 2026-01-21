Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Investmentbeispiel
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: Wäre eine Investition in Flushing Financial von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Vor 1 Jahr wurden Flushing Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 664,452 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 15,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 026,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,27 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Flushing Financial zuletzt 521,94 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|16,08
|6,56%