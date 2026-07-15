FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitable FormFactor-Anlage?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,911 FormFactor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 116,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 338,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 238,66 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 8,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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