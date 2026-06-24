NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FormFactor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die FormFactor-Aktie bei 8,92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 11,211 Anteile im Depot. Die gehaltenen FormFactor-Aktien wären am 23.06.2026 1 600,78 USD wert, da der Schlussstand 142,79 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 500,78 Prozent angewachsen.

Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at