FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|FormFactor-Anlage unter der Lupe
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FormFactor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die FormFactor-Aktie bei 8,92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 11,211 Anteile im Depot. Die gehaltenen FormFactor-Aktien wären am 23.06.2026 1 600,78 USD wert, da der Schlussstand 142,79 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 500,78 Prozent angewachsen.
Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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