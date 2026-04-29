FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentable FormFactor-Investition?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren eingebracht
Das FormFactor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,70 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 129,870 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 425,97 USD, da sich der Wert einer FormFactor-Aktie am 28.04.2026 auf 134,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 642,60 Prozent.
Insgesamt war FormFactor zuletzt 11,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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