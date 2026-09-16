FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Frühe Anlage
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 9,53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,493 FormFactor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 101,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 067,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 967,05 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von FormFactor bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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