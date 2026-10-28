FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentabler FormFactor-Einstieg?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die FormFactor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,069 FormFactor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 327,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227,96 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 8,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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