FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Investmentbeispiel
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das FormFactor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,20 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,409 FormFactor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 121,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 439,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 243,95 Prozent angewachsen.
Insgesamt war FormFactor zuletzt 8,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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